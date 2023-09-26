Adana'da Çocuklar İçin Kar Amacı Güdülmeyen Bir Market Açılıyor

Adana'da faaliyet gösteren 'Ogün Abi Derneği', çocuklar için satılan ürünlerden kar elde etmeyecekleri bir market açma kararı aldı. Market, ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için kurulacak ve yardım yapılan aileler de ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Adana'da faaliyet gösteren bir derneğin açacağı markette çocuklar için satılan hiçbir üründen kar alınmayacak.

Kentte faaliyet gösteren 'Ogün Abi Derneği' merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için market kurma kararı aldı. Bir iş yerini kiralayan dernek, tadilata başladı ve market kısa bir süre içerisinde faaliyete girecek.

Çocuklar için satılan ürünlerden kar alınmayacak

Öte yandan, dernek bünyesinde kurulan markette çocuklar için satılan çikolata, bebek bezi, mama, dondurma ve diğer ürünlerden kar alınmayacağı açıklandı. Ayrıca dernek bünyesinde yardım yapılan aileler de bu marketten ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacak.

"Birçok ürünü geliş fiyatına satacağız"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan derneğin kurucusu Ogün Sever Okur, 2 hafta içerisinde marketin açılacağını söyledi. Okur, "Bu marketin çocuklar için çok büyük avantajı var. Çünkü biliyorsunuz benim için çocukların değeri ve yeri çok ayrı. Onlar için derneğim var. Bu marketi de o nedenle açtım. Çocuklar için çikolatasından gofretini, dondurmasından bebek bezine kadar mama ve birçok ürünü geliş fiyatına satacağız" dedi.

"İnşallah bu market bir başlangıç olur"

'Askıda erzak' kampanyası da başlatacağını anlatan Okur, "Burada askıda erzak kampanyası düzenleyeceğim. Burası çadırlar bölgesine yakın olduğu için ihtiyaç sahiplerine kolayca erzaklar ulaşabilir. İnşallah bu market bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

"Köye canlılık gelecek"

Pekmezli Mahalle Muhtarı Celal Güngördü ise marketin köye canlılık getireceğini ve katkı sunacağını söyledi. Güngördü, "Pekmezli halkı için, çocuklar için bir market, alışveriş yapılabilecek bir yer açıyoruz kısmet olursa. Şimdi burada en yakın alışveriş yeri üç kilometre uzakta. Yani en basit bir şeye ihtiyaç bile olunduğunda üç kilometre yürünmesi gerekiyor. Bu market sayesinde ise herkes istediği ürüne ulaşabilecek. Çocuklara hitap edilen ürünlerden hiçbir kar amacı güdülmeyecek" şeklinde konuştu. - ADANA