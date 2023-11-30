Adana'nın Seyhan ilçesinde bir cip, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Adana'da cipin çarptığı çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde dün meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, koşarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA