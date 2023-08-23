Adana'da çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.