Adana'da çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 3 ev yanarken, ormanlık alana da sıçradı. Soğutma çalışmaları devam ederken, evlerde maddi hasar meydana geldi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde evde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Saimbeyli ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sularında başlayan ve 3 evin yanması sonucu ormanlık alana sıçrayan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 3 evde ise maddi hasar oluştu. - ADANA