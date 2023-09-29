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Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.