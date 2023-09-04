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Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde Aydın Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 8 arazözün müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Aydın Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 8 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Yaşam

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