Adana'da bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bilinmeyen sebeple çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili polis araştırma başlattı.