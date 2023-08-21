Adana'da bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bilinmeyen sebeple çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili polis araştırma başlattı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde, Akif Başer'e ait evin bahçede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede bahçedeki yangına müdahale eden ekipler, yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili polis araştırma başlattı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam