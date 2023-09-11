Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Adana'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle evin mutfağında çıkan yangın kısa sürede tüm odaları kapladı. Evde bulunanlar dışarı kaçarken ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu yangın söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu. - ADANA