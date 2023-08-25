Adana'da bir apartmanda 1 haftada 7 kez yangın çıktı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmanda 1 hafta içerisinde 7 kez yangın çıktığından dolayı apartman sakinleri nöbet tutmaya başladı. Apartman sakini Mehmet Özkan, "Herkes herkesten şüphelenir hale geldi. Cin şeytan işi diyenler oldu. Ne olduğunu anlamayanlar oldu. Garip bir durum, çocuklarımız uyuyamıyor eve giremiyor. Şu an gece 2'ye, 3'e, 4'e kadar komşularımızla dışarıda oturuyoruz. Binanın etrafını arada bir dolaşıyoruz. Nöbet tutuyoruz, takip ediyoruz "dedi. Tekin Yiğen ise "Eşim hamileydi, eşimde çok etkilendi. Bu yangından dolayı eşim erken doğum yaptı. Nöbet bekliyoruz balkonda. Tüm komşularımız nöbet bekliyor. Geceleri uyuyamıyorum, tedirginim daha doğrusu" şeklinde konuştu.

Adana'nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'nde bir sitede ki apartmanda 1 hafta içerisinde üst üste 7 kez çıkan yangın, site sakinlerini tedirgin ediyor.

1 HAFTADA 7 KEZ YANGIN ÇIKTI

Apartman sakinlerinden Mehmet Özkan şunları söyledi:

"14 Ağustos Pazar gününden bu yana binamızda esrarengiz yangınlar çıkıyor. İlki 14 Ağustos Pazartesi günü yangın merdiveni 3. katında komşunun oğlunun benim çocukları araması üzerine yangın çıktığı söylendi. Tam ben kalkıp gidiyordum ki küçük çaptaymış o koli falan tutuşmuş 'Söndürdük baba' dediler, geri döndük. Yaklaşık bu yangından 1-1,5 saat sonra komşumun oğlu beni aradı duman kokusu aldığını söyledi. Asansöre binip yukarı çıktık. Asansörden indiğimizde çanak antenlerin dağıtım panosunun yandığını dumandan nefes alınmadığını gördük. O günün gecesinde yine yangın merdiveni 4. katta eşyalar tutuştu yandı. Salı gününe geçtiğimizde 15 Ağustos saat 10.40-11.00 arası 1.kat ikametgah yangını oldu tam onun şokunu atlatmak üzereyken tesadüfen yangın merdivenine çıktığımızda, yangın merdiveni 5. katında içinde kırıntı eşyalar bulunan bir torbanın yandığını gördük. Onuda söndürdük. Bütün apartman sakinlerimiz oraya yoğunlaşmışken duyduk ki bodrumun yandığını söylediler aşağıdan. Onu bırakıp bodruma koştuk bodrumu söndürdük.

"NÖBET TUTUYORUZ"

İtfaiye ekipleri yine geldi, itfaiye ekiplerinin bize ilk etapta söylediği hane yangını da dahil ilk 4 yangında 'elektriksel bir probleminiz var ilk önce bunu çözmeniz gerekir' dediler. Biz o yönde yoğunlaştık.Fakat son 5.kat yangın merdiveni yangınında, bodrum yangınında elektrikler zaten kesikti. Yine yangın olunca bunun bir sabotaj olduğunu ve üstelik bununda kendi binamızda oturduğundan şüphe ediyoruz, çünkü dışarıdan birinin gelip müdahale etme şansı yok çünkü sakinlerimiz hep nöbette hep dışarıda hepimiz buralardayız. Biraz ara verildi yani 3-5 gün tam rahatlıyoruz derken bu geçen Pazartesi 21 Ağustos galiba, yine öğleden sonra 15.00 gibi komşular 'Duman kokusu alıyoruz' dediler. İndim bodruma baktım hidrofor deposunun yanında yiyecek ambalajları falan küçük çapta bir alev gördüm söndürdüm artık polisi çağırdık, şikayetçi olduk birbirimizden. Herkes herkesten şüphelenir hala geldi. Cin şeytan işi diyenler oldu. Ne olduğunu anlamayanlar oldu. Garip bir durum, çocuklarımız uyuyamıyor eve giremiyor. Şu an gece 2'ye, 3'e, 4'e kadar komşularımızla dışarıda oturuyoruz. Binanın etrafını arada bir dolaşıyoruz. Nöbet tutuyoruz, takip ediyoruz."

"KORKUDAN EŞİM ERKEN DOĞUM YAPTI"

Tekin Yiğen 'Oğlum bayağı bir etkilendi şu anda yukarı çıkamıyor, bayağı bir ağladı. Ne olduğunu bilemiyoruz ki işte. Yangın merdiveni olsun benim şu üst tarafta çıktı ilk önce. Eşim hamileydi, eşimde çok etkilendi. Bu yangından dolayı eşim erken doğum yaptı. Nöbet bekliyoruz, balkonda. Tüm komşularımız nöbet bekliyor. Geceleri uyuyamıyorum, tedirginim daha doğrusu" dedi.

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Tekin Yiğen