Adana'da ağılda çıkan yangında 60 keçi telef oldu

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesinde Halil Fidan'a (60) ait ağılda çıkan yangında 60 keçi telef oldu. Yangın sonrasında ağıl kullanılmaz hale gelirken jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesinde Halil Fidan'a (60) ait ağılda çıkan yangında 60 keçi telef oldu.

Olay Feke'nin Gedikli Mahallesinde meydana geldi. Halil Fidan'a ait ağılda yangı çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı hizmetlerini arayarak bilgi verildi. Olay yerine Feke Orman işletmesine ait arasözler ve büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti.

Yangında ağılda bulunan yaklaşık 60 keçi telef oldu. Yangın sonrasında ağıl kullanılmaz hale gelirken jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ADANA