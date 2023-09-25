Adana'da açık dolmuş kapısından düşen 13 yaşındaki kız çocuğu konuştu

Adana'da açık dolmuş kapısından düşen 13 yaşındaki kız çocuğu, "İnmek istediğimi söyledim, demire tutunurken dengemi kaybedip düştüm" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa binen Buse Tarla, bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. Tarla, kapısı açık halde ilerleyen araç durağa tam yanaşmadan kapıya yöneldi. Aracın hareket halinde olduğunu fark etmeyen Tarla, inmek için adımını attı ve düşerek yola savruldu. Çocuğun düştüğünü gördükten sonra aracı durduran dolmuş şoförü, "Yeğenim sen ne yapıyorsun" diye tepki gösterdi. Kaza anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 13 yaşındaki Buse Tarla'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan ve önlem amacıyla 1 gün hastanede tedavi olan Tarla, daha sonra taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis merkezine çağrılan dolmuş sürücüsü H.A. (45), "Buse inmeden 30 metre önce başka bir yolcuyu indirmiştim. Mesafe yakın diye kapıyı kapatmadım" diye verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Evine dönen Buse Tarla, yaşadıklarını çok hatırlamadığını belirterek, "İnmek istediğimi söyledim. Demire tutunurken dengemi kaybettim ve düştüm. Sonrasında beni kaldırıp, hastaneye götürmüşler. Hızlı sürüyordu, fren yapınca dengemi kaybettim. Genellikle kapısı açık gidiyordu" diye konuştu.

Anne Arzu Tarla ise son zamanlarda kapısı açık giden dolmuşların arttığını, bu konuda denetim yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Olayı komşumdan duydum. Hastaneye gittiğimde kızım baygındı, çok korktum. Klima açmamak için dolmuş sürücüleri kapıları açıyorlar. Sonuçta eşya değil, insan taşıyorlar. Bu konuda daha tedbirli olmalarını istiyorum. Kızım dolmuştan düşüp, başka bir aracın altında da kalabilirdi. Kendi çocukları da olabilirdi. Böyle bir olay başlarına gelse ne yaparlardı? Bunu da düşünüp, dikkatli olsunlar istiyorum" dedi. - ADANA