Adana'da 65 yaş üstü toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam ediyor

Yaşlı vatandaşlar Ankara'da 65 yaş üstüne toplu taşımanın ücretli olmasının kabul edilemeze olduğunu söyledi

ADANA - Adana'da 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşımayı hala ücretsiz kullandıklarını Ankara'da toplu taşımanın 65 yaş üstüne ücretli olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ankara'da özel halk otobüsü yetkilileri 65 yaş üstü vatandaşlardan bugünden itibaren ücret alınacağını duyurdu. Adana'da toplu taşımayı hala ücretsiz kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar Adana'da hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını eskisi gibi hala ücretsiz araçlara bindiklerini söyleyerek, Ankara'da 65 yaş üstünden ücret alınması kararının kabul edilemez olduğunu, bunun kendilerine verilen kanuni bir hak olduğunu söyledi. Vatandaşlar Ankara'da böyle bir durumun olmasına izin verilmemesi gerektiğini de dile getirdi.