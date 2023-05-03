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Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yaşam Haberleri

Adana'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı 4.3 büyüklüğündeki deprem, saat 09.20'de meydana geldi. 13 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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