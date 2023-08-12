Adana'da 38 Derece Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 38 dereceye, nem oranının yüzde 56'ya ulaştığı kentte, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu. Dışarı çıkanlar, ağaçların altında ve mesire alanlarındaki gölgeliklerde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise şapka takıp, şemsiye taşıyarak güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.