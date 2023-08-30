Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı Düzenlendi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Büyükşehir, Çukurova ve Seyhan belediyelerinin katkılarıyla fener alayı düzenlendi. Vatandaşlar, meşaleler ve Türk bayraklarıyla birlikte cadde boyunca yürüdü.