Adana'da 12 yaşındaki çocuk apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

ADANA'da bir apartmanın 13'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Ege Erdem Palalı (12), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ege Erdem Palalı, apartmanın son katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Beton zemine düşen Palalı'yı görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Palalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.