Adana Çukurova Belediyesi 'Mutluluk Günleri' Projesiyle Eğlence ve Dans Etkinlikleri Düzenliyor

Adana Çukurova Belediyesi, 'Her şeye rağmen gülümse' sloganıyla harekete geçerek, 'Çukurova Mutluluk Günleri' etkinlikleri düzenlemeye başladı. Tesisler Müdürlüğü ekipleri, müzik ve dansların olduğu, halk oyunları ekipleri ile çeşitli branşlarda dansçılardan oluşan gruplarla, DJ müziği eşliğinde eğlence dolu saatler yaşatıyor.

Adana Çukurova Belediyesi "Mutluluk Günleri" projesiyle gündelik yaşamın içerisinde, eğlence ve dansla vatandaşların için etkinlikler düzenlemeye başladı. Çukurovalıların yoğun olarak bulunduğu alanlarda Tesisler Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve aktiviteler hazırlayarak keyifli saatler yaşatıyor.

Çukurova Belediyesi, "Her şeye rağmen gülümse" sloganıyla harekete geçerek, "Çukurova Mutluluk Günleri" etkinlikleri düzenlemeye başladı. Bu proje çerçevesinde Tesisler Müdürlüğü ilçede halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda, müzik ve dansların olduğu, halk oyunları ekipleri ile çeşitli branşlarda dansçılardan oluşan gruplarla, DJ müziği eşliğinde eğlence dolu saatler yaşatıyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği, çevredeki esnafın yüzünün güldüğü projenin ilki Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleşti.

Stant açarak ev bütçelerine destek olmaya çalışan ve çoğu kadınlardan oluşan küçük esnaf, karşılarında Çukurova Belediyesi Halk oyunları ekibiyle dans kurslarında eğitim alan kursiyerleri görünce önce şaşırdı. Pazar yerinde bir anda çalan müzikle oynamaya ve dans etmeye başlayan ekipleri karşılarında bulan vatandaşlar, kısa zamanda eğlenceye ayak uydurarak keyifli saatler yaşamaya başladı. Yoldan geçenlerin de katılmasıyla bir anda yüzlerce kişi, hareketli müzik eşliğinde dans edip halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Pazar yeri müşterilerle dolup taşarken, esnaf hem oynadı hem de satış yapmanın mutluluğunu yaşadı. - ADANA