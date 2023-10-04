Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırmak üzere Karslılar Mahallesi'nde yeni bir merkez açtı. Başkan Zeydan Karalar, kısırlaştırma sayısında gelecek yıl hedefin 15 bin olduğunu ancak, sorunun çözümü için yılda 25-30 bin kısırlaştırma gerektiğini, bunun da ancak ilçe belediyelerinin de bu konuda faaliyete geçmesiyle başarılabileceğini vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırmak üzere Karslılar Mahallesi'nde yeni bir merkez açtı. Başkan Zeydan Karalar, kısırlaştırma sayısında gelecek yıl hedefin 15 bin olduğunu ancak, sorunun çözümü için yılda 25-30 bin kısırlaştırma gerektiğini, bunun da ancak ilçe belediyelerinin de bu konuda faaliyete geçmesiyle başarılabileceğini vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Karslılar Mahallesi, Çoban Dede Türbesi yanında açıldı. Açılışa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı-DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Muavini Hilmi Çatal, hayvanseverler, konuklar ve Adanalılar katıldı.

ÇITIRIK: "AYAKLARIM YERDEN KESİLİYOR."

Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Başkanı-DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, "Bugün burada çok önemli bir açılış gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanları sorunu ancak yeterli kısırlaştırma sayısına ulaşılırsa kontrol altına alınabilir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, belediye bürokratlarına, yürekleri merhametle dolu hayvansever gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve ayaklarım adeta yerden kesiliyor. Yolumuz uzun, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin 116 dönüm üzerinde, 110 personel ve 5 araç ile 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, 5 bin metrekarelik ek alanla, mevcut bakımevinin kapasitesini artıracaklarını duyurdu.

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR: "SORUNUN TEK ÇÖZÜMÜ KISIRLAŞTIRMA SAYISININ ARTIRILMASI"

Açılışı yapılan yeni tesisle kısırlaştırma sayısının artırılacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 3500 olan kısırlaştırma sayısını şu anda 10 bine yakın hale getirdik. Önümüzdeki yıl hedefimiz 15 bin kısırlaştırma. Bugün açtığımız kısırlaştırma merkezimizle sayıyı artıracağız. Biri Merkez Park'ta olmak üzere yeni kısırlaştırma merkezlerini de hizmete sunacağız. Bu sayının 25-30 bine ulaşması gerekiyor. İlçe belediyelerimizin de bu konuda mutlaka harekete geçmesi şart. İlçe belediyelerimiz kısırlaştırma işlemlerine başladığında, can dostlarımızla ilgili sorun 3 yıl içinde hayli azalacak. Yasal olarak hayvanları sokaktan aldıktan sonra aşılayıp geri bırakmamız gerek. Bu işin çözümü kısırlaştırma sayısının artırılması."

KÖSE: "İLÇE BELEDİYELERİNİN DESTEĞİ ŞART"

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, sokak canlılarıyla ilgili sorunu en aza indirgemek için gösterdiği çabayı çok önemsediğini belirtti ve ilçe belediyesinin de benzer tesisler açmasının şart olduğunu vurguladı. Köse, kısırlaştırma merkezleri ve hayvan barınaklarının sayısının mutlaka artırılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ev hayvanları satanlara yönelik eğitime katılanlara sertifikaları verildi. Ayrıca Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı'nı almaya hak kazananlara kartları sunuldu.

Törenin sonunda Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Bakım Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.