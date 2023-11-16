Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Atatürk Parkı'nda İncelemelerde Bulundu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Sarıçam Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu. Parkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karalar, parkın şehrin en güzel parkı olduğunu belirtti ve teleferik ve zıpzıp gibi hizmetlerin de açılacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Sarıçam Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Adana'da Sarıçam Atatürk Parkı'nın açılışı yapılıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Sarıçam Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Zeydan Karalar, incelemeleri sırasında şunları söyledi: "Merkez Parkı'mız çok büyük, Atatürk Parkı'mız bizim onurumuz ama Sarıçam Atatürk Parkı artık şehrimizin en güzel parkı. Adana'mızın en güzel parkını Sarıçam Çarkıpare Mahallesi'nde yaptık. Güzel etkinliklerin yapılabileceği, gençlerin rahatça oturup ders çalışabileceği ortamı bulunan, kendini temizleyen gölete sahip, çocukların güvenle oynayabileceği Sarıçam Atatürk Parkı'mızda teleferik ve zıpzıpı da hizmete açacağız. Sarıçamlı kardeşlerimize hayırlı olsun."