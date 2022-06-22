Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerle bir araya geldi. Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektiren öğrenciler, Acunmedya Akademi'den mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

MASTERCHEF JÜRİSİ ÖNLÜKLERİ TAKDİM ETTİ

Mezuniyet töreninde MasterChef Türkiye şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da gastronomi bölümü mezunları ile bir araya gelerek şef önlüklerini takdim etti. Başarılı mezunlar, MasterChef Türkiye şefleri ile fotoğraf çektirdi.

Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan başarılı öğrenciler başta Acun Medya olmak üzere birçok farklı sektörde çalışma ve staj yapma imkanı buluyor.

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