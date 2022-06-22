Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı - Haberler

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Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Haberler.com - Yaşam
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Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi üçüncü dönem öğrencilerini mezun etti.

Acun Ilıcalı, Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerle bir araya geldi. Acun Ilıcalı ile fotoğraf çektiren öğrenciler, Acunmedya Akademi'den mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

MASTERCHEF JÜRİSİ ÖNLÜKLERİ TAKDİM ETTİ

Mezuniyet töreninde MasterChef Türkiye şefleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da gastronomi bölümü mezunları ile bir araya gelerek şef önlüklerini takdim etti. Başarılı mezunlar, MasterChef Türkiye şefleri ile fotoğraf çektirdi.

Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan başarılı öğrenciler başta Acun Medya olmak üzere birçok farklı sektörde çalışma ve staj yapma imkanı buluyor.

Acun Ilıcalı Acunmedya Akademi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Haberler.com - Yaşam

Acun Ilıcalı MasterChef Acun Medya Yaşam Haberler

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