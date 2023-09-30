Aç kalıp eve dalan tilkiyi beslediler
Ardahan'da doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, indiği köyde bir eve girerek yiyecek aradı. Tilki, ev sakinleri tarafından yiyecek verilerek beslendi.
Aç kalıp eve dalan tilkiyi beslediler
ARDAHAN - Ardahan'da doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki, indiği köyde bir eve girerek yiyecek aradı. Yiyecek ararken görüntülenen tilki ev sakinleri tarafından yiyecek verilerek beslendi.
Ardahan merkeze bağlı Çağlayık köyünde İrfan Nuh'a ait eve girerek odalarda yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Evlerine girerek yiyecek arayan tilkiyi gören Nuh ailesi Tilkiye yiyecek vererek besledi. Tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karnını doyurduğu anda ev halkının Tilki ile sohbet etme anı ise paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.