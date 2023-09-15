Aç kalan tilkiler şehre indi

- Aç kalan tilkiler yiyecek bulmak için şehre indi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından Zafran Mahallesi'ne inen iki tilkinin yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Zafran Mahallesi'ne indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan iki tilki, bir binanın önündeki motosikletin üstüne çıktı. Burada gezinen tilkiler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.