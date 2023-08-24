Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, şehir merkezine inerek çöpleri karıştırdı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, domuzların çöp bidonlarını devirerek yiyecek aradığı ve bazılarının site bahçesine girdiği görülüyor.

Aç kalan domuz sürüsü şehre inip çöpleri karıştırdı

DENİZLİ - Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle doğada yiyecek bulmakta bulunan domuz sürücü, şehir merkezine indi. Bir sitenin önündeki çöp bidonlarını devirerek yiyecek arayan domuz sürüsünün rahat tavırları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yerleşim merkezinin etrafı ormanlarla çevrili olan Denizli'de, yaban hayvanlarının kent merkezine indiği görüntüler daha çok yaşanmaya başladı. Bu sabaha karşı Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi 511 Sokakta ortaya çıkan domuz sürücü, bir sitenin önündeki çöp kovalarını devirerek yiyecek aradı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsünün, çöpleri karıştırdığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 9 domuzdan oluşan sürünen gayet tavırlar sergilediği görüntüde, çöp bidonlarını deviren domuzların buldukları yiyecekleri yedikleri, bazılarının ise site bahçesine girip çıktığı anlar yer aldı. İnsanlardan çekinmeden sürü halinde gezen ve yiyecek arayan domuzlar, sık rastlanmaya başlayan bir manzara ortaya çıkardı.