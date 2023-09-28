Aç kalan ayılar orman işçilerinin karavanını talan etti

- Aç kalan ayılar bu kez orman işçilerinin karavanını talan etti

ARTVİN - Artvin merkeze sağlı Sarıbudak köyü yaylasında orman işçilerine ait karavana ayı girdi. Yiyecek arayan ayı karavanın kapısını kırdı, içine girerek harabeye çevirdi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına ait karavana ayı saldırdı. Merkeze bağlı Sarıbudak köyü yaylasında çalışma yapan orman işçileri, arazide çalışma yaptıktan sonra döndüklerinde karavanın kapısının kırıldığını içinin dağıldığını gördü. Yapılan incelemede ayının yiyecek için girdiğini tespit edilirken, yetkililere bilgi verildi.