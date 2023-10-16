Karabük'te kent merkezine inen anne ayı ve 2 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Ayı ve yavruları şehir turu atarken bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Aç kalan ayı yavrularıyla şehre indi

Anne ve 2 yavru ayı şehrin göbeğinde alt geçidi kullanarak şehir turu attı

KARABÜK - Karabük'te kent merkezine inen ayı ve 2 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında ormanlık alandan inen ayı ve 2 yavrusu Yenişehir bölgesinden kent merkezine kadar indi. Ayı ve yavruları kent merkezine inip Zonguldak Caddesi'nde ve alt geçitte koştu. Yavrulardan biri daha sonra İnönü Caddesi'nden Balıkpazarı mevkisine doğru bir aracın önünde tek başına koşarken görüldü. Araçtakiler büyük heyecan yaşadığı O anlar ise bir vatandaş ile araçtaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.