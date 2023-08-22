Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ablası tarafından evde ipte asılı halde bulunan 23 yaşındaki edebiyat öğretmeni kurtarılamadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ablası tarafından asılı halde bulunan genç öğretmen kurtarılamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ablası tarafından evde ipte asılı halde bulunan 23 yaşındaki edebiyat öğretmeni kurtarılamadı.

Olay, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Babalı Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Aziz Alptekin'i ablası evde ipte asılı halde buldu. Hemen ipi kesen kadın, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Alptekin, yolda hayatını kaybetti.

Edebiyat öğretmeni olduğu ve atama beklediği öğrenilen Alptekin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.