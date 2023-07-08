Abla-kardeş aynı fakülteden birlikte mezun oldu

Biri 3, biri de 2'nci üniversitesini bitirerek gençlere örnek oldular

SAMSUN - Samsun'da abla-kardeş aynı fakülte ve aynı bölümden birlikte mezun oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Mezuniyette 158 arkadaşından ayrılan 2 kişi dikkat çekti. Kep atma törenine çocukları ile birlikte gelen abla-kardeş, aynı fakültenin aynı bölümünden mezun olma gururunu yaşadı. 9 yaşındaki oğlu ile mezuniyete gelen abla Melike Balcı ile 6 yaşındaki kızı ile mezuniyete katılan Muhterem Balcı(35), mezuniyet belgelerini de çocuklarıyla birlikte aldı.

Abla Melike Balcı daha önce de endüstri mühendisliği bölümünü bitirirken, Muhterem Balcı da yönetim bilimleri ve maliye bölümünden lisans düzeyinde eğitim aldı. Balcı kardeşler OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü bitirerek 'ziraat mühendisi' şiltini de kariyerlerine ekledi.

Muhterem Balcı: "Birlikte mezun olmak için çok çaba gösterdik"

3. üniversitesini ablası ile aynı bölümden bitirmenin mutluluğunu yaşayan Muhterem Balcı, "Kardeşimle birlikte aynı okul ve bölümden mezun olmak güzel bir duygu. Birlikte mezun olmak için çaba gösterdik. Mezun olmak güzel bir duyguyken, kardeşimle aynı anda mezun olmak ise ayrı bir güzel. Ben 35 yaşındayım ve 3. üniversitemi bitiriyorum. Daha önce de yönetim bilimleri ve maliye bölümünü bitirmiştim. Aynı anda aynı üniversiteden aynı bölümden mezun olmak hayalim değildi ama aynı anda isteyince hayata geçirmiş olduk" dedi.

Melike Balcı: "Birbirimize biraz yardımcı olduk ama daha çok rakip gibiydik"

Kardeş dayanışması yapsalar da rakip olduklarını unutmadıklarını dile getiren Melike Balcı, "Kardeşimle aynı fakülteden aynı bölümden mezun olmak güzel ve farklı bir durum. Ben de böylece 2. üniversitemi bitirmiş oldum. Daha önce de endüstri mühendisliğini bitirmiştim. Kardeşim ile birlikte ziraat mühendisliğini sevdiğimiz için bu bölümü okumak istedik. Birlikte mezun olmak güzeldi. Okul döneminde birbirimize biraz yardımcı olduk ama daha çok rakip gibiydik. Birlikte okumamız da mezun olmamızda faydalı oldu" diye konuştu.

Balcı kardeşler mezuniyet belgelerini aldıktan sonra keplerini de çocukları ile birlikte havaya fırlattılar.