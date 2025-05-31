Abdurrahman Özdemir, 1973 Model 'Çilek' ile Çilek Satıyor

Abdurrahman Özdemir, 1973 Model 'Çilek' ile Çilek Satıyor
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Ordu'da, 63 yaşındaki Abdurrahman Özdemir, 1973 model otomobili 'Çilek' ile çilek satışı yaparak her gün kilometrelerce yol alıyor. Çileklerin dikkat çektiğini söyleyen Özdemir, bu işten keyif aldığını belirtiyor.

ORDU'da 'Çilek' ismini verdiği 1973 model otomobili ile her gün kilometrelerce yol giderek çilek satışı yapan Abdurrahman Özdemir (63), "Üzeri çileklerle dolu bir otomobil görünce herkes dönüp tekrar bakıyor" dedi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Özdemir, 'Çilek' ismini verdiği 1973 model otomobilinin üzerine ve kaputuna koyduğu çilekleri, her gün kilometrelerce yol giderek satıyor. 12 yıldır 'Çilek'le gezerek ve yeni yerler görerek çalıştığını belirten Özdemir, "Üzeri çileklerle dolu bir otomobil görünce herkes dönüp tekrar bakıyor" dedi.

'ÇİLEK YAĞMURDAN HOŞLANMAZ'

Özdemir, "Oturmayı hiç sevmem, bu yüzden sürekli hareket halinde çalışıyorum. Otomobilimle birlikte kentin tüm mahalle ve ilçelerini dolaşıyorum. Hatta bazen komşu ilimiz olan Giresun'a ve yaylalara da gidiyorum. Çilek sezonu başladığında, güzel havalarda 3-4 ay boyunca bu şekilde gezerek çilek satışı yapıyorum. Yağışlı havalarda ise çalışmıyorum. Çünkü Çilek yağmurdan hoşlanmaz. Uzun zamandır bu işi yaptığım için artık herkes beni ve otomobilimi uzaktan görseler bile tanıyor. Bazen çilek almak için geçtiğim güzergahlarda bekleyenler bile oluyor. İşimi severek yapıyorum, otomobilimi de çok seviyorum. Sağlığım el verdikçe bu şekilde çalışmaya devam etmeyi umuyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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