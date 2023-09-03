ABD vatandaşı Morca Mağrası'nda mahsur kaldı
Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağrası'na inen 14 kişilik ekipteki ABD vatandaşı Mark Dicky, bin metre derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
MERSİN'in Anamur ilçesindeki Morca Mağrası'na inen 14 kişilik ekipteki ABD vatandaşı Mark Dicky (40), yaklaşık bin metre derinlikte mide kanaması geçirerek mahsur kaldı. ABD vatandaşının kurtarılması için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Sugözü Mahallesi'nde bulunan Morca Mağrası'na inen 14 kişilik ekipteki ABD vatandaşı Marck Dicky, bin metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Arkadaşlarının rahatsızlanması üzerine ekiptekiler, durumu yetkililere bildirildi. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İtalya'dan 25 kişilik mağara telekomünikasyon ekibi, Macaristandan 4 kişilik sağlık ekibi talep edildiği öğrenildi. Bölgedeki kurtarma çalışmları devam ediyor.