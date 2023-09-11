ABD'li Araştırmacının Mağaradan Çıkışı İçin Son 400 Metre

1) ABD'Lİ ARAŞTIRMACININ MAĞARADAN ÇIKIŞI İÇİN SON 400 METRE

MERSİN'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede doktorların tedavi ettiği ABD'li Mark Dickey (40) kurtarma çalışmalarında son 400 metreye ulaştırıldı. Sedye ile adam adım gün yüzüne çıkartılan Dickey'in en geç yarın akşam saatlerinde mağaradan çıkışı bekleniyor. Dickey, mağaradan çıkarılınca en yakın hastaneye sevk edilecek.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord'un da olduğu ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dickey'in ekip arkadaşlarından biri, yetkililerden yardım istemek için mağaranın içerisinde, hastalandığı yerin 500 metre ilerisindeki 7-10 saat arasındaki mesafedeki sabit telefon hattına ulaşmak için harekete geçti. Dickey'in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar kendisini iyi hissedebilmesi için müdahalelerde bulundu. 3 Eylül'de telefona ulaşan ekip arkadaşı, yetkililere yardım talebinde bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

MAĞARADA MÜDAHALE

Bölgeye Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan kurtarma ekipleri gönderildi. ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'nun deneyimli eğitmeni olan Dickey'e 4 Eylül'de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dickey'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dickey, ayağa kalktı. AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 192 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı'nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurdu. Dickey'in mağaradan çıkartılabilmesi için kurtarma hazırlıklarını yapıldı. Girintili çıkıntılı ve yan yollarla ulaşılan mağaraya uzman ekipler, sağlam kayalara iplerle bağlantı noktaları döşedi.

ADIM ADIM ÇIKARTILIYOR

Hazırlıklarını tamamlayan kurtarma ekibinde yer alan Bulgarlar, Dickey ile ilk teması sağladı. Kan verilip serum bağlanan Dickey, doktorların da onayı 9 Eylül'de çıkışa geçti. 7 ayrı bölüme ayrılan mağarada sedye ile taşınan Dickey, bugün son 400 metreye ulaştırıldı. Bir bölümü yürüyerek geçen Dickey'in en geç yarın akşam saatlerinde mağaradan çıkarılması bekleniyor.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRECEK

Anadolu Speoloji Grubu Derneği yetkilileri, Mark Dickey'in mağaranın en zorlu bölümlerini geçtiğini, kalan 400 metrelik parkurun daha sıkıntısız aşılmasının beklendiğini bildirdi. Aynı yetkili, Mark Dickey'in yarın akşam saatlerinde mağaradan çıkarılmasının beklendiğini ardından helikopterle en yakın hastaneye sevk edilmesinin planlandığını kaydetti.