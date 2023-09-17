ABD'li Araştırmacı Morca Mağarası'ndan Kurtarıldı

MERSİN'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda 1276 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metredeki tedavisinin ardından 11'inci günde kurtarılan ABD'li araştırmacı Mark Dickey (40), tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi.

Morca Mağarası'na 3 Eylül'de inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçiren ABD'li araştırmacı Mark Dickey, getirildiği 1040 metrede tedavi edildi. Bir süre ayağa kalkamayan Dickey, doktorların kararı üzerine, 6 ülkeden 192 kişilik ekibin çabasıyla 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından 12 Eylül'de mağaradan sedyeyle tahliye edildi. Mark Dickey'in helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlandı. 6 ülkeden 192 kişilik ekibin çabasıyla kurtarılan ve dün hastaneden taburcu edilen Dickey, ABD'ye dönmek üzere Ankara'ya gitti.