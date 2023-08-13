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ABD'de 31. Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali Başladı

Yaşam Haberleri

ABD'de türünün en büyüğü olan 31. Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali, New York'un Queens ilçesindeki Corona Park'ta başladı. Etkinlik, 1.000'den fazla kürekçinin yer aldığı 160'tan fazla takımı bir araya getirdi.

NEW YORK, 13 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de türünün en büyüğü olan 31. Hong Kong Ejderha Teknesi Festivali, Cumartesi günü New York'un Queens ilçesindeki Corona Park'ta büyük bir gösteriyle başladı. İki gün süren etkinlik bu yıl ABD ve Kanada'nın dört bir yanından 1.000'den fazla kürekçinin yer aldığı 160'tan fazla takımı bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua / Yaşam

Amerika Birleşik Devletleri Koronavirüs Hong Kong New York Yaşam Haberler

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