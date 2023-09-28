ABD Afetler Fuarı Orange County'de Başladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Orange County'deki Anaheim Kongre Merkezi'nde düzenlenen ABD Afetler Fuarı, doğal afetlere karşı hazırlık, yönetim ve kurtarma çözümlerine odaklanıyor.
ORANGE COUNTY, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Orange County'deki Anaheim Kongre Merkezi'nde düzenlenen ABD Afetler Fuarı, Çarşamba günü başladı. Fuar, doğal afetlere karşı hazırlık, yönetim ve kurtarma çözümlerine odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua / Yaşam