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ABD Afetler Fuarı Orange County'de Başladı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Orange County'deki Anaheim Kongre Merkezi'nde düzenlenen ABD Afetler Fuarı, doğal afetlere karşı hazırlık, yönetim ve kurtarma çözümlerine odaklanıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Orange County'de bulunan Anaheim Kongre Merkezi'nde'ı ziyaret eden insanlar, 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

ORANGE COUNTY, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Orange County'deki Anaheim Kongre Merkezi'nde düzenlenen ABD Afetler Fuarı, Çarşamba günü başladı. Fuar, doğal afetlere karşı hazırlık, yönetim ve kurtarma çözümlerine odaklanıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Orange County'de bulunan Anaheim Kongre Merkezi'nde düzenlenen ABD Afetler Fuarı'ndaki Envo maskeleri görülüyor, 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Orange County'de bulunan Anaheim Kongre Merkezi'nde düzenlenen ABD Afetler Fuarı'nda bir aracı inceleyen insanlar, 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Orange County'de bulunan Anaheim Kongre Merkezi'nde düzenlenen ABD Afetler Fuarı'nda bir araca binen adam görülüyor, 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Yaşam

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