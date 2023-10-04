A101, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için proje başlattı

Zincir market A101, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için özel tasarım kutular aracılığıyla farkındalık çalışması yapacak. Kutular, besleyici mamalar ve mama kapları içeriyor ve kedi evine dönüşebiliyor.

A101, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına yönelik proje geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101, online alışveriş platformu denebunu.com ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde, bu özel günde, çok amaçlı bir kutu tasarlayarak sokak hayvanlarını unutmadı.

Proje kapsamında içerisinde besleyici mamalar bulunan ve kedi evine dönüşebilen özel tasarım kutular aracılığıyla sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik farkındalık çalışması yapılacak.

İçerisinde özel olarak seçilmiş besleyici mamalar ve mama kapları bulunan kutular, aynı zamanda kedi evine dönüşme özelliğiyle soğuk kış günleri yaklaşırken sokak hayvanları için barınma imkanı sağlıyor.

Pratik bir şekilde kedi yuvasına dönüştürülebilen sevimli kutular, soğuk havalarda sokak kedilerinin sıcak bir sığınak olarak kullanabileceği bir yuvaya dönüştürülebilirken, aynı zamanda uçlarında yer alan bölümlere yerleştirilen mama kapları ile tüm sokak hayvanlarının faydalanabileceği çok amaçlı bir beslenme noktası olarak da değerlendirilebiliyor.

Soğuk kış günleri yaklaşırken sokak hayvanlarının bu dünyada insanlarla beraber yaşadığına dikkat çeken proje vasıtasıyla, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılarak farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.