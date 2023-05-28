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94 Yaşındaki Hastanede Tedavi Gören Kadın Tekerlekli Sandalyeyle Oy Kullandı

Yaşam Haberleri

İzmir'in Foça ilçesinde tedavi gören 94 yaşındaki Neziha Dilmen, tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanmak için okula yakınlarının yardımıyla geldi.

İZMİR'in Foça ilçesindeki hastanede tedavi gören Neziha Dilmen (94), okula yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalyede gelip, oyunu kullandı.

Foça Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Neziha Dilmen, yakınlarının yardımıyla oyunu kullanacağı Necla Midilli Merkez Ortaokulu'na geldi. Dilmen, tekerlekli sandalyeyle, sandığın bulunduğu salona giderek oyunu kullandı. Dilmen, "Çocukken Atatürk'ü görmüştüm. Bizi, annelerimizi buraya Atatürk getirdi. Hastanede tedavi görüyorum. Oy kullanmak için geldim. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi Foça Yaşam Haberler

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