93 Yaşındaki Emekli Profesör Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Half Tepesi'ne Çıktı

ABD'nin California eyaletinde 93 yaşındaki emekli profesör Everett Kalin, Yosemite Ulusal Parkı'nda bulunan 2 bin 682 metre yüksekliğindeki Half Tepesi zirvesine çıktı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland şehrinde bulunan Yosemite Ulusal Parkı'ndaki Half Tepesi ilginç anlara sahne oldu. Emekli profesör olan 93 yaşındaki Everett Kalin, denizden 8 bin 800 feet (2 bin 682 metre) yükseklikteki tepeye tırmanarak Ulusal Park Servisi'nin sitesinde "heyecan verici ve zorlu yürüyüş" olarak adlandırılan zorlu yürüyüşü tamamladı. Kalin'in yürüyüşe yaşadığı 17 katlı binanın merdivenlerinde antrenman yaparak hazırlandığı öğrenildi. Tepeye çıkma fikrinin kendisinden geldiğini belirten Kalin, dağcı oğlu ve bir torunuyla beraber gerçekleştirdiği 13 saat süren yürüyüş sonrası, "Tepeye çıktığımda tatlı bir şaşkınlık yaşadım. Çok fazla oflayıp puflamadım ve bu çok iyi hissettirdi" dedi. Emekli profesörün oğlu Jon Kalin ise, "Üç kuşağın bir arada olması ve aynı anda bu yürüyüşün tadını çıkarması muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

Kalin'in son başarısı zirve tırmanışı olsa da tek başarısı bu değil. Emekli profesör, geçen yıl doğum gününde helikopterden serbest atlayış yaparak bir başka başarıya imza atmıştı. - CALİFORNİA