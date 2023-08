92 yaşındaki adam güvercinleri ağzıyla besliyor

Ordu'da yaşayan 92 yaşındaki Reşat Çolak, her gün güvercinleri ağzıyla besliyor. Güvercinleri kendi çocukları gibi seven Çolak, her gün 3 kez besleme yapıyor ve yaklaşık 500 güvercin geliyor.