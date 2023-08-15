91 yaşındaki işitme engelli kadın apartmanda mahsur kaldı

Burdur'da yaşayan 91 yaşındaki Emine E.'ye ulaşamayan yakınları polise haber verdi. İtfaiye ekipleri pencereyi açarak içeri girdiğinde işitme engelli kadının mahsur kaldığı ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin muayene talebini kabul etmeyen Emine E., herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı için olay yerinden ayrıldı.

BURDUR'da 91 yaşındaki Emine E.'ye ulaşamayan yakınlarının ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Emine E.'nin 3 katlı apartmanın en üst katında oturduğu eve pencereden giren ekipler, yaşlı kadının işitme engelli olması nedeniyle telefon ve kapının zil sesini duymadığını belirledi.

Merkez Sakarya Mahallesi Yoğurtçu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Emine E.'ye ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler evin kapısını çalmasına rağmen açan olmayınca itfaiye ekipleri pencereyi açarak içeri girdi. Evde bulunan kadının işitme engelli olduğu için telefon ve kapının zil sesini duymadığı belirlendi. Emine E. sağlık ekiplerinin muayene talebini de kabul etmedi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk bulunmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. (DHA)

Merkez Sakarya Mahallesi Yoğurtçu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Emine E.'ye ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler evin kapısını çalmasına rağmen açan olmayınca itfaiye ekipleri pencereyi açarak içeri girdi. Evde bulunan kadının işitme engelli olduğu için telefon ve kapının zil sesini duymadığı belirlendi. Emine E. sağlık ekiplerinin muayene talebini de kabul etmedi. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk bulunmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. (DHA)