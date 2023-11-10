Afyonkarahisar'da yaşayan 96 yaşındaki Keziban Akçalı, ilkokulu giderken 90 yıl önce ezberlediği 'Atatürk' şiirini neredeyse 1 asırdır aynı heyecan ile okumaya devam ediyor. Akçalı, 10 Kasım ile milli bayramlarda ilkokula giderken ezberlediği Atatürk şiirini okuyor.

90 yıl önce ezberlediği 'Atatürk' şiirini aynı heyecanla okumaya devam ediyor

7 çocuk ve 100'e yakın torun sahibi Keziban nine 90 yıl önce Cumhuriyet bayramında ezberlediği şiiri 10 Kasım da Atatürk için bir daha okudu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaşayan 96 yaşındaki Keziban Akçalı, ilkokulu giderken 90 yıl önce ezberlediği 'Atatürk' şiirini neredeyse 1 asırdır aynı heyecan ile okumaya devam ediyor.

Sülümenli beldesinde yaşayan 96 yaşındaki Keziban Akçalı 7 çocuk annesi ve 100'e yakın torunu var. Akçalı, 10 Kasım ile milli bayramlarda ilkokula giderken ezberlediği Atatürk şiirini okuyor. Akçalı, şiiri Atatürk' ün vefatının 85nci yıl dönümünde bu defa kameralar karşısında okudu.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Akçalı, "O zaman okula giderken ağabeyim vardı beni çalıştırdı. Şiiri ezberledim. Şiire çalışamayanlar yine okuyamadı. Çocukluk heyecanı ile okuduğum şiiri yaşlanana kadar ben de devam etti" dedi.

Akçalı, açıklamasının ardından Atatürk şiirini bir de kamera karşısında okurken, aynı heyecanı yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.