90 Yaşındaki Miura Yuichiro, Tekerlekli Sandalyesiyle Fuji Dağı'nın Zirvesine Ulaştı

Japonya'da 90 yaşındaki Miura Yuichiro, tekerlekli sandalyesinde Fuji Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Kyodo News'in haberine göre, 90 yaşındaki Miura Yuichiro, ailesi ve arkadaşlarından oluşan bir grubun yardımı ile Fuji Dağı'na tırmandı.

Yürümekte zorlanan Miura, dağcılık için özel tasarlanan tekerlekli sandalyesine bağlı halatlarla zirveye taşındı.

Miura'nın yerel saatle 07.20 sularında zirveye ulaştığı kaydedildi.

Miura, 2013'te, 80 yaşındayken, Everest Dağı'na tırmanan en yaşlı insan olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya'nın en yüksek dağı Fuji'nin yüksekliği 3 bin 776 metre.