90 Yaşındaki Cevizci Dede: 'Boş Durmayı Sevmiyorum'

90 Yaşındaki Cevizci Dede: 'Boş Durmayı Sevmiyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 'Cevizci Dede' olarak bilinen 90 yaşındaki Tahsin Doğru, organik ceviz, fındık ve kuru fasulye satışı yaparak günlerini değerlendiriyor. Yaşıtlarının aksine çalışarak dinç kaldığını ifade eden Doğru, boş durmamayı gençlere de öneriyor.

ORDU'da 'Cevizci Dede' olarak tanınan Tahsin Doğru (90), her gün açtığı pazar tezgahında kendi bahçesinde ürettiği ceviz, fındık ve kuru fasulye gibi organik ürünlerin satışını yapıyor. Amacının para kazanmak olmadığını belirten Doğru, "Yaşıtlarım gibi evde oturmayı sevmiyorum" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Tahsin Doğru, 35 yıl önce SGK'dan emekli oldu. Emekli olduktan sonra, boş durmamak için kendisine ait bahçesinde yetiştirdiği ceviz, fındık ve kuru fasulye gibi çeşitli organik ürünleri satmaya başlayan Doğru, yaklaşık 20 yıldır pazar tezgahı açıyor. Diğer pazarcıların ve bazı müşterilerin kendisine 'Cevizci Dede' olarak hitap ettiği Doğru, "Burada böyle vakit geçiriyorum. Herkes gelip, ceviz ve fındık alıyor. Bu tezgahta gördüğünüz ceviz, fındık ve kuru fasulyeleri kendi bahçemde yetiştiriyorum. Yaşım ilerledi ama çok şükür bir sağlık problemim yok. Sabahları erken kalkıp, tezgahımı açıyorum. Akşam hava kararmaya başlayınca da eve gidiyorum. Günlerimi böyle geçiriyorum. Bu tezgah bana meşgale oluyor. Çalışmak insanı dinç tutar. Gençlere de tavsiyem boş durmasınlar, çalışsınlar. İşleyen demir pas tutmaz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi

İmamoğlu duruşmaya katılmadı, dava ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.