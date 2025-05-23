9 Yaşındaki Çocuk Nefes Borusuna Yiyecek Kaçtığı İçin Hayatını Kaybetti

9 Yaşındaki Çocuk Nefes Borusuna Yiyecek Kaçtığı İçin Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de 19 Mayıs'ta alışveriş merkezinde nefes borusuna yiyecek kaçan 9 yaşındaki Çağrı Misli, 5 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇANAKKALE'de nefes borusuna yiyecek kaçan 9 yaşındaki Çağrı Misli, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Misli, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 19 Mayıs'ta alışveriş merkezindeki bir restoranda meydana geldi. Barbaros İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Çağrı Misli'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Misli, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Misli, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Misli için bugün ikindi vakti Baklacı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Misli'nin yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Misli, şehir mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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