88 Yaşındaki Emekli Postacı Ahşap Baston Yapıyor

RİZE'nin Pazar ilçesinde emekli postacı Dursun Çakıroğlu (88), hobi amaçlı evinin altında kurduğu atölyesinde ağaca serçe, kanarya, atmaca, at ve yılan motiflerini işleyerek baston yapıyor. Yaptığı bastonları sadece arkadaşlarına hediye eden Çakıroğlu, "Baston kullanmayanlar dahi heves ediyor. Para teklif edene asla baston yapmam" dedi.

İlçeye bağlı Darılı köyünde yaşayan Dursun Çakıroğlu, postaneden emekli olduktan sonra ahşaba olan yakın ilgisi nedeniyle hobi amaçlı evinin alt katına 20 metrekarelik atölye kurdu. Burada öğrendiği ahşap işleme ve oymacılığı ilerleten Çakıroğlu, baston üretmeye merak sardı. El hünerini baston yapmakta da gösteren Çakıroğlu ağaca keklik, serçe, kanarya, atmaca, at ve yılan motiflerini işleyerek bastonlar üretiyor. Yaklaşık 10 gün süren emek sonucu yaptığı bastonları sadece arkadaşlarına hediye eden Çakıroğlu, yaşına rağmen enerjisiyle de dikkat çekiyor. Yakın çevresinin taleplerine ancak yetişebilen Çakıroğlu'nun hayvan figürlerinden esinlenerek ürettiği bastonlar, çevresinde sanat eseri olarak nitelendiriliyor.

'PARA TEKLİF EDENE BASTON YAPMAM'

Bir baston yapımının 10 gün sürebildiği söyleyen Dursun Çakıroğlu, "Ben bu atölyede ticari maksatlı çalışmıyorum. 'Şunu yapabilir miyim' diye ufak tefek parçalar aldım. Burada zaman geçiyorum; bastonlar yapıyorum. Bunu boyaması fazla zaman alıyor. Bir bastonu boyaması ve tamamlanması 10 gün sürebiliyor. Ama her zaman çalışamıyorum. Arada gelip 1-2 saat uğraşıyorum. Bastonu gören 'bana da bir tane yap' diyor. Baston kullanmayanlar dahi heves ediyor. Para teklif edene asla baston yapmam. Ben kendi kafama göre yapıyorum. Sadece çok samimi arkadaşlarıma yapıp hediye ediyorum" diye konuştu.

'AHŞABA AŞK VE SEVGİSİ VAR'

Babasına her zaman destek olduğunu belirten Rasim Çakıroğlu da "Babamın günlük çalışma yeri ve evi burası. Sabah 8'inden akşamın 20.00'ına kadar kendine göre işler yapar. Evden çağırdığımız da bile gecikir. Ahşaba böyle bir aşk ve sevgisi var. Çocukları olarak biz de bütün fedakarlıklarımızı yapıyoruz" dedi.