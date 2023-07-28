84 yaşındaki adam ölmeden önce kendi mezarını kazdı ve kefenini hazırladı

Küre ilçesinde ölmeden önce kendi mezarını kazan ve kefenini hazırlatan Süleyman Yiğit, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yiğit, kendi elleriyle kazdığı mezara Cumartesi günü defnedilecek.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde ikamet eden Süleyman Yiğit, 2015 yılında aile yakınları zorluk çekmesin diye kendi mezarını kazdı ve kefenini de hazırladı. Yiğit'in bu hareketi yerel ve ulusal haberlerde geniş yankı buldu.

84 yaşındaki Süleyman Yiğit, kendi mezarını kazdıktan 7 yıl sonra tedavi gördüğü Çankırı'da hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi 29 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Küre'de aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Süleyman Yiğit, gazetecilere verdiği son röportajda, Küre'de aile kabristanlığındaki kendi mezarını 5 günde kazabildiğini belirterek, "Ben öldükten sonra çocuklarım üzülecek ve ağlayacak. O sırada bir de benim mezarımla uğraşmasınlar. Ayrıca köylerde parayla mezar kazıyorlar. Birde benim mezarım için çocuklarım para vermesinler. Bu yüzden ben de kendi mezarımı kazdım ve kefenimi de hazırladım. Ne zaman öleceğim belli değil, ancak ölmeden önce hem ölümü hatırlama hem de insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hayattayken mezarımı hazırladım. Bu vesileyle bizler de ölmeden mezara girmiş olduk. Bu sayede de halen hayattayken, varsa yanlışlarımızı düzeltmeli ve kendimizi ahirete hazırlamalıyız. Zaten dinimiz bunları uygun görüyor. Eski ve tarihi mezarlara bakıldığında, ölümü hatırlatmak maksadıyla özellikle cami önlerinde mezarların olduğunu görürüz. Mühim olan kabrini hazırlamak değildir. Mühim olan kabre hazırlanmaktır. Asıl olan odur. Kalbini ve kendini, amellerini kabre hazırlamak, kabri hazırlamaktan önce gelir. Ama hem kalbini, hem kabrini hem de kabre hazırlanmayı dört başı mamur götürebilmek çok özeldir ve önemli olan da budur" ifadelerini kullanmıştı. - KASTAMONU