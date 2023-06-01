82 yaşındaki emekli öğretmen, üyesi olduğu koroyla etkinliklere katılıyor

Öğrencilik ve öğretmenlik hayatı boyunca sürdürdüğü sosyal faaliyetlerden emeklilikte de kopmayan 82 yaşındaki Sabahat Kolcular, üyesi olduğu koroyla etkinliklere katılıyor.

Öğrencilik ve öğretmenlik hayatı boyunca sürdürdüğü sosyal faaliyetlerden emeklilikte de kopmayan 82 yaşındaki Sabahat Kolcular, üyesi olduğu koroyla etkinliklere katılıyor.

Kırklareli'nin Alpullu beldesinde 1941'de dünyaya gelen Kolcular, çocukluğunda ilgi duymaya başladığı müzik, spor ve tiyatroyla eğitim hayatı boyunca iç içe oldu.

Bolu Kız Öğretmen Okulundan mezun olan Kolcular, öğretmenliğe başladığında da görev yaptığı yerlerde öğrencilerin yanı sıra köy halkıyla tiyatro sahneledi, sportif faaliyetlerde bulundu.

Emekli olduktan sonra da sosyal hayatla bağını koruyan Kolcular, Edirne Emekli Öğretmenler Derneğinin başkanlığını yaptı, koro çalışmalarına katıldı.

Son 4 yıldır da Edirne Musiki Derneğinin çalışmalarında aksatmadan yer alan Kolcular, koroyla konserlere çıkıyor.

Kolcular, AA muhabirine, emeklilik hayatının sosyal etkinliklerle geçtiğini söyledi.

Katıldığı faaliyetler sayesinde zinde kaldığını belirten Kolcular, "Eğer bunlar olmazsa hiçbir şey beni hayata bağlamaz. Beni hayata bağlayan gençler, sosyal etkinlikler, müzik, sevgi ve saygı. Ben sevgi ve saygı verebiliyorum karşılığında da sevgi ve saygı bekliyorum." dedi.

"Yatmayacağım, müzik yapacağım, şiir okuyacağım"

Kolcular, konserlerde sahnede yer almaktan büyük keyif duyduğunu dile getirdi.

Konserlere en iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Kolcular, şöyle konuştu:

"Sahneye çıkacağım günleri heyecanla bekliyorum. Gece uyanıyorum, şarkıları mırıldanıyorum. Sesim şu an gençler gibi değil ama 85 yaşıma geliyorum artık bu kadar oluyor demek. Ben onların yanında katılımcıyım.

Bir deyişim var, 'Evde kalsam duvarlara bak bak, yatak diyor ki gel de yat'. Ben diyorum ki 'Yatmayacağım, ben bu etkinliklere katılacağım, müzik yapacağım, şiir okuyacağım'. Elimden geldiği kadar bir şeyler vermeye ve almaya çalışıyorum. Öğrenmenin yaşı gerçekten yokmuş. Yeni yeni şeyler öğrendim."

"Tüm gençlere örnek oluyor"

Koro şefi Halil Erseven de Kolcular'ın sevdiği işi aşkla, şevkle yaptığını belirtti.

Kolcular'ın koroya katıldığından beri gençlere örnek olduğunu söyleyen Erseven, "Onun enerjisini gören arkadaşlarımız işe farklı gözle bakmaya başladı. Türk müziğinde zorladığını düşünenler onun isteğini, aşkını gördükçe işe bambaşka sarıldılar. Tüm arkadaşlarımız ona anneleri gibi sarılıyorlar. Bazen konser ve provalar için onu ben evden alıyorum, annemi alıp götürüyormuşum gibi. Hayat ona hep gülsün." dedi.

Koro üyelerinden Seda İldiz de Kolcular'ı yıllardan beri sosyal faaliyetleriyle tanıdığını söyledi.

Kolcular'ın şiirlerini de dinleme şansına sahip olduğunu belirten İldiz, "Birçok konuda da ondan feyz aldık. İki kızım da konservatuvarda okuyor. Sabahat Hanım teyzelerini hep örnek alırlar, 'Biz de yaş alınca sahnede böyle pamuk gibi durmak isteriz' derler. Gönlümüzde çok ayrı bir yeri vardır." dedi.