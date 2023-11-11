81 yaşındaki adam traktörünü çalınmaması için evine zincirledi

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Erdoğan Bilal'in, evinin önüne park ettiği traktörünün çalınmaması için aldığı önlem görenleri şaşkına çevirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaşanan hırsızlıklara karşı vatandaşlar kendilerine göre önlem almaya devam ederken Germencik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Erdoğan Bilal'in aldığı önlem görenleri şaşkına çevirdi. Evinin önünde bulunan traktörünün çalınmaması için traktörünü zincirle, evinin penceresine bağlayan Bilal; "Çare değil belki ama bir umut. En azından zinciri çözmeye çalıştıklarında duyarım ve müdahale ederim" dedi.

Otomobil ve motor hırsızlıklarının artması sebebiyle kendince önlem almak istediğini ifade eden Erdoğan Bilal; "Hırsızlık çok oldu. Çalıyorlar. Benim de pencerem yakın burada. Herhangi bir hırsızlık olursa duyayım, müdahale ederim diye böyle bağladım. Çok şükür başımıza bir iş gelmedi şu ana kadar ama benzin çalıyorlar. Artık onu hoş görüyoruz ama traktörü çalmasınlar diye bağladım. Çare değil ama bir umut. Faydasını görürüz diye bir umut yani" dedi. - AYDIN