76 Yıldır Aynı Dükkanın Sahibi: Rüştü Amca

NİĞDE'nin Bor ilçesinde yaşayan Rüştü Meriç (91), 76 yıldır aynı dükkanda çalışıyor.

Bor ilçesinde henüz 15 yaşındayken babasıyla birlikte bakkal dükkanı işleten Rüştü Meriç, 21 yaşına geldiğinde iş yerini devraldı. O günden bu yana 76 yıldır aynı dükkanda bakkallık yapan Meriç, bölge halkı tarafından 'Rüştü Amca' olarak tanındığını söyledi. Mesleğini severek yaptığını ifade eden Rüştü Meriç, "Esnaflık zordur, cenazeye bile zor gidilir. Dürüstlük çok önemlidir. Artık gençler bu işlere ilgi göstermiyor ama ben mesleğimi bırakmayı hiç düşünmedim. İşler de biraz azaldı ama o kadarına da razıyız. Bir zamanlar çevrede yüzlerce bakkal vardı, şimdilerde kalmadı. Sağlığım izin verdiği sürece devam edeceğim" diye konuştu.