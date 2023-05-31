75 yaşındaki adam elektrikli motosikletine Togg yazdırdı

Samsun'un Terme ilçesinde elektrikli motosikletine kabin yaptıran kişi, dışına "Togg" yazdırdı.

İlçede ikamet eden 75 yaşındaki Burhan Gübüş, sıcak ve soğuktan korunmak için sanayide motosikletine kabin yaptırdı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili "Toog"dan etkilenen Gübüş, kabinin dışına ise Togg yazılmasını istedi.

Gübüş, AA muhabirine, Togg'un Terme meydanında sergilendiği, gördüğü araçtan etkilendiğini söyledi.

Yerli ve milli otomobil "Toog"la gurur duyduğunu vurgulayan Gübüş, "Ben de kendi aracımın adını ona özenerek mini Togg olarak koydum. Başkanımız, reisimiz büyüğünü yaptırdı, biz de küçüğünü yapalım Terme için diye niyet ettik." diye konuştu.

Kabini tasarlayıp yapan Hüseyin Dinç ise, "Soğuktan veya sıcaktan korunmak adına firmanın imal etmiş olduğu elektrikli vasıtayı bu şekle getirdik. Çok da güzel beğeni kazandı. Devletimizin de dünya üzerinde çok parlak bir isim yaptığından dolayı bu da yerli olarak Togg olsun diye böyle bir isim koyduk. Görenlerin hoşuna gidiyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. İnsanlarımız da bunu çok takdir ediyor, çok seviyorlar." dedi.