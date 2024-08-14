70 yaşındaki kasap, torununu teşvik için sınava girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yıldır kasaplık yapan ve torununu teşvik amacıyla girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan alan Necmettin Özkan (70), başka bir genç adayın önüne geçmemek için tercih yapmadığını söyledi.

İnegöl'de yaşayan kasap Necmettin Özkan, torununa teşvik olmak amacıyla bu yıl YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Sonuçlar açıklanınca Özkan, yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan aldı. Başarılı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Özkan, sınava giren bir başka adayın önüne geçmemek için tercih yapmama kararı aldı.

Sınava kendini denemek için girdiğini söyleyen Necmettin Özkan, laborantlık ve veteriner bölümlerinden tercih yapabilir durumda olduğunu belirterek,

"Tercih yapmadım. 'Neden' dersen, gençlerden birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya. Ben 220 puan aldım. Şu an vaziyet böyle. Sadece kendimi denemek istedim. Güzel bir puan aldım. Başka bir kardeşimizin önüne geçmemek için tercih yapmadım. Yalnız, ara tercihler yapabilirim bu zaman diliminde" dedi. Özkan, gelecek yıl sınava girip girmeme konusunda henüz karar vermediğini ifade ederken, torunun da İstanbul'da iç mimarlık okuyacağını kaydetti.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),