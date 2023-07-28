70 yaşındaki kadının evi onarılacak

Emet ilçesi Umutlu köyünde yaşayan ve evinden ayrılmak istemeyen 70 yaşındaki Umahan İleri, Kütahya Valisi Ali Çelik'in ziyareti ve ısrarları sonucu tedavi olmayı ve evinin onarılmasını kabul etti. Vali Çelik, yaşlı kadının sağlık durumunun kontrol edileceğini ve ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Emet ilçesi Umutlu köyünde, yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşayan ve evinden ayrılmak istemeyen 70 yaşındaki Umahan İleri, Kütahya Valisi Ali Çelik'in ziyareti ve ısrarları sonucu tedavi olmayı ve evinin onarılmasını kabul etti.

Yaşlı kadına evinin kısa sürede onarılacağını ve bu süre zarfında güvenli bir alanda misafir edileceğini söyleyen Vali Çelik, "Ben senin evladınım, bana emanetsin" dedi.

Vali Çelik, Umahan İleri'nin sağlık durumu için ilk olarak hastaneye götürülerek kontrollerinin yapılacağını ve tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. - KÜTAHYA